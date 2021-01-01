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NBA'de haftanın oyuncuları Harris ve Curry oldu!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry ve Philadelphia 76ers forveti Tobias Harris, NBA'de ikinci hafta için sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı için Haftanın Oyuncuları seçildiler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry ve Philadelphia 76ers forveti Tobias Harris, NBA'de ikinci hafta için sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı için Haftanın Oyuncuları seçildiler.

Curry, Warriors'ı 2-1'lik seriye taşırken, üç maçta 39.7 sayı, 6.0 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları elde etti:

29 Aralık: 31 sayı (9/17 şut isabeti, 5/9 üçlük isabeti), 6 asist, 5 ribaund, 2 top çalma.
1 Ocak: 26 sayı (9/20 şut isabeti, 4/12 üçlük isabeti), 8 ribaund, 5 asist.
3 Ocak: Kariyer rekoru 62 sayı (18/31 şut isabeti, 8/16 üçlük isabeti), 5 ribaund, 4 asist.

Harris üç maçta 23.3 sayı, 9.7 ribaund ve 4.0 asist ortalamaları yakalarken, 76ers ekibi haftayı 3-0 ile kapattı:

29 Aralık: 26 sayı (11/20 şut isabeti, 2/5 üçlük isabeti), 11 ribaund, 3 asist, 2 top çalma, 2 blok.
31 Aralık: 20 sayı (8/15 şut isabeti, 3/4 üçlük isabeti), 9 ribaund, 3 asist, 1 blok.
2 Ocak: 24 sayı (9/14 şut isabeti, 4/7 üçlük isabeti), 9 ribaund, 6 asist, 4 top çalma, 3 blok.

 


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