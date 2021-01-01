NBA'de haftanın oyuncuları Curry ve Randle!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry ve New York Knicks yıldızı Julius Randle, Batı ve Doğu Konferansı için sırasıyla Haftanın NBA Oyuncuları seçildiler.
Bu ödülü sezonda ikinci kez kazanmış olan Steph, oynadığı dört maçta 43.8 sayı, 5.8 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları yakalarken, Warriors haftayı 3-1 ile kapattı:
12 Nisan: 53 sayı (14-24 şut isabeti, 10-18 üçlük isabeti, 15-16 serbest atış), 6 ribaund, 4 asist
14 Nisan: 42 sayı (14-20 şut isabeti, 11-16 üçlük isabeti, 3-3 serbest atış), 6 ribaund, 8 asist
15 Nisan: 33 sayı (12-25 şut isabeti, 4-13 üçlük isabeti, 5-5 serbest atış), 4 ribaund, 5 asist, 2 blok
17 Nisan: 47 sayı (15-27 şut isabeti, 11-19 üçlük isabeti, 6-8 serbest atış), 7 ribaund, 3 asist
Randle ise dört maçta 35.8 sayı, 8.3 ribaund ve 6.5 asist ortalamaları yakalarken, Knicks ekibi haftayı 4-0 ile kapattı:
12 Nisan: 34 sayı (13-23 şut isabeti, 2-6 üçlük isabeti, 6-7 serbest atış), 10 ribaund, 4 asist, 2 top çalma, 1 blok
14 Nisan: 32 sayı (11-26 şut isabeti, 5-8 üçlük isabeti, 5-5 serbest atış), 8 ribaund, 5 asist
16 Nisan: 44 sayı (16-29 şut isabeti, 6-11 üçlük isabeti, 6-9 serbest atış), 10 ribaund, 7 asist, 1 top çalma, 1 blok
18 Nisan: 33 sayı (11-28 şut isabeti, 2-8 üçlük isabeti, 9-10 serbest atış), 5 ribaund, 10 asist, 5 top çalma