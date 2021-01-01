NBA'de haftanın oyuncuları Curry ve Randle!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry ve New York Knicks yıldızı Julius Randle, Batı ve Doğu Konferansı için sırasıyla Haftanın NBA Oyuncuları seçildiler.



Bu ödülü sezonda ikinci kez kazanmış olan Steph, oynadığı dört maçta 43.8 sayı, 5.8 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları yakalarken, Warriors haftayı 3-1 ile kapattı:



12 Nisan: 53 sayı (14-24 şut isabeti, 10-18 üçlük isabeti, 15-16 serbest atış), 6 ribaund, 4 asist

14 Nisan: 42 sayı (14-20 şut isabeti, 11-16 üçlük isabeti, 3-3 serbest atış), 6 ribaund, 8 asist

15 Nisan: 33 sayı (12-25 şut isabeti, 4-13 üçlük isabeti, 5-5 serbest atış), 4 ribaund, 5 asist, 2 blok

17 Nisan: 47 sayı (15-27 şut isabeti, 11-19 üçlük isabeti, 6-8 serbest atış), 7 ribaund, 3 asist



Randle ise dört maçta 35.8 sayı, 8.3 ribaund ve 6.5 asist ortalamaları yakalarken, Knicks ekibi haftayı 4-0 ile kapattı:



12 Nisan: 34 sayı (13-23 şut isabeti, 2-6 üçlük isabeti, 6-7 serbest atış), 10 ribaund, 4 asist, 2 top çalma, 1 blok

14 Nisan: 32 sayı (11-26 şut isabeti, 5-8 üçlük isabeti, 5-5 serbest atış), 8 ribaund, 5 asist

16 Nisan: 44 sayı (16-29 şut isabeti, 6-11 üçlük isabeti, 6-9 serbest atış), 10 ribaund, 7 asist, 1 top çalma, 1 blok

18 Nisan: 33 sayı (11-28 şut isabeti, 2-8 üçlük isabeti, 9-10 serbest atış), 5 ribaund, 10 asist, 5 top çalma



