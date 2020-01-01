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NBA'de gecenin X raporu!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen NBA, iki maçla geri döndü.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; EPA
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yeniden başladı.

Yaklaşık 5 ay önce durdurulan ve sezonun kalan bölümünün Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanmasına karar verilen NBA'e, 2 maçla devam edildi.

Batı Konferansı lideri Lakers, Los Angeles kenti derbisinde karşılaştığı Clippers'ı, LeBron James'in bitime 12.8 saniye kala attığı basketle 103-101 yendi.

Lakers'ın all-star forveti Anthony Davis, 34 sayı, 8 ribauntla sahanın en skoreri oldu. LeBron James 16 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, kenardan oyuna giren Kyle Kuzma da 16 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Clippers'ta Paul George'un 30 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalma ve Kawhi Leonard'ın 28 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

Jazz geriden gelip kazandı

Utah Jazz, 16 sayı geriye düştüğü New Orleans Pelicans mücadelesinden 106-104 galip ayrıldı.

Jazz'da Jordan Clarkson 23 sayı, 5 ribaunt, Donovan Mitchell 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Mike Conley 20 sayı ve Rudy Gobert 14 sayı, 12 ribaunt üretti.

Pelicans cephesindeyse Brandon Ingram 23 sayı, 8 ribaunt, Jrue Holiday 20 sayı, 5 ribaunt ve J.J. Redick 21 sayıyla maçı tamamladı.


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