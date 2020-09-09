NBA'de gecenin raporu!

NBA'de Doğu ve Batı Konferansı'nda bu gece 2 maç birden oynandı. İşte gecenin raporu...



MIAMI HEAT 103-94 MILWAUKEE BUCKS



Miami Heat, Doğu Konferansı ikinci turu playoff serisinin 5. maçında Milwaukee Bucks'ı 103-94 mağlup ederek, seriyi 4-1 kazandı ve Konferans finallerine yükselmeyi başardı.



Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun kötü bir şekilde burkulan ayak bileği nedeniyle oynamayacağı açıklandığı için, 3-1 geride olmalarından daha kötü olasılıkların üstesinden gelmek zorunda kalacaklarını bilerek maça katıldı. Milwaukee, ilk 12 dakikada 28-19 önde giderek iyi bir başlangıç yaptı. Ancak Heat ekibi ikinci ve üçüncü çeyreklerde 54-37'lik bir farkla kendilerini geride bıraktığında, bu durum Miami'ye final periyoduna doğru sekiz sayılık bir avantaj sağladı ve Bucks ekibi, 2:05 kala 91-87 skoruna kadar yaklaşsa da, koç Erik Spoelstra'nın ekibi, serinin sonucunu kesinleştiren liderliği korudu.



Jimmy Butler ve Goran Dragic, 17'şer sayıyla Heat'e liderlik ederken, Butler 10 ribaund ve 6 asist de ekledi. Jae Crowder 16 sayı, altı ribaund, bir asist, bir top çalma ve bir blok kaydetti. Tyler Herro 14 sayı, sekiz ribaund, altı asist, bir top çalma ve bir blok ile oynadı. Bam Adebayo 13 sayı, altı ribaund ve iki asistle oynarken, Kelly Olynyk 12 sayı, altı ribaund, bir asist, iki blok ve bir top çalma kaydetti.



Bucks'ta Khris Middleton 23 sayı, yedi ribaunt, altı asist ve bir top çalma ile maçı tamamlarken, maçın sonlarında altı faulden atıldı. Donte DiVincenzo 17 sayı, dört ribaund, bir asist ve bir top çalma kaydetti. Brook Lopez 15 sayı ve 14 ribaund ile double-double yaptı. Marvin Williams ve Wesley Matthews 11'er sayı atarken, Williams sekiz de ribaund ekledi. Eric Bledsoe dokuz sayı, dokuz asist, iki ribaund, iki top çalma ve iki blok ile oynadı. Heat, bu gece 6. maçı oynanacak olan Celtics-Raptors serisinin galibini bekliyor.



LOS ANGELES LAKERS 112-102 HOUSTON ROCKETS



Los Angeles Lakers, Batı Konferansı yarı final maçında Houston Rockets'ı 112-102 mağlup etti.



Karşılaşmanın kazananı 15 beraberlik ve 16 liderlik değişikliği ile belirlenmiş olsa da, maçın son sekiz dakikasına kadar hiçbir takım, altı sayıdan fazla liderlik etmedi. Lakers, son çeyreğin başlangıcında 20-5'lik bir seriyle başlayarak, bu çeyreği 30-20 skor farkıyla kapayıp galibiyete ulaştı.



Lakers'ta LeBron James 36 sayı, yedi ribaund, beş asist ve dört blok ile oynadı. Anthony Davis 26 sayı, 15 ribaund ve altı asist kaydetti. Rajon Rondo 21 sayı, iki ribaund ve 9 asistle benchten oldukça iyi bir performans sergiledi. Kyle Kuzma da benchten 14 sayı kaydetti. Rondo-Kuzma ikilisi, denedikleri toplam 21 şuttan 15'inde isabet bularak verimli bir gece geçirdiler.



Rockets'ta James Harden 33 sayı, 9 ribaund ve 9 asistle, triple-double'ın kıyısından geçti. Russell Westbrook 30 sayı, sekiz ribaund, altı asist ve iki top çalma ile maçı tamamladı. Robert Covington 10 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 4 top çalma kaydetti. Jeff Green 16 sayı ile benche liderlik etti. 4. maç Perşembe gecesi oynanacak.



