NBA'de gecenin özeti!

NBA'de geçtiğimiz gece oynanan iki playoff maçının da özeti ile karşınızdayız.



MIAMI HEAT 117-114 BOSTON CELTICS



Miami Heat, Doğu Konferansı final serisinin 1. maçında, uzatmada Boston Celtics'i 117-114 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.



Boston, ilk 12 dakikada 26-18 öne geçme yolunda iyi şut atarken, maçın ilk çeyreği, Celtics için verimli bir gece olacağını gösteriyordu. Bununla birlikte, Heat'in de verimli geçirdiği ikinci çeyrek sayesinde, bu fark tamamen eriyerek, ilk yarı bittiğinde 55'te eşitlendi. Koç Brad Stevens'ın takımı, daha sonra sahanın her iki ucundaki hakimiyetini yeniden sağladı ve üçüncü çeyrekte takımını 12 sayılık avantajla son periyoda çıkardı. Miami zorlamayı kesmedi ve Celtics ekibi nihayetinde, maçı uzatmaya göndermek için Jayson Tatum'ın serbest atışına ihtiyaç duydu. Uzatmada Heat, Daniel Theis'in altı faulle atılması sonrası 11-4'lük bir seri yakalayarak, 3:41 kala dört sayılık bir farkı kapatmış oldu. Jimmy Butler'ın basket faulü ve Bam Adebayo'nun Tatum'ın smacına yaptığı bloğu, zorlu zaferi mühürlemeye yardımcı oldu.



Heat'te Goran Dragic, 29 sayı takımın en skorer ismi olurken, istatistiklerine yedi ribaund, dört asist ve bir blok da ekledi. Jae Crowder 22 sayı, beş ribaund, bir asist, iki blok ve bir top çalma kaydetti. Butler 20 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma ile, Adebayo 18 sayı, 9 asist, altı ribaund, iki blok ve bir top çalma ile katkıda bulundu. Tyler Herro, benchten 12 sayı, 11 ribaund ve 9 asistlik katkıda bulundu.



Celtics'te Tatum, 30 sayı, 14 ribaund, 5 asist, 3 top çalma ve iki blok ile oynadı. Marcus Smart 26 sayı, üç ribaund ve bir asist kaydetti. Kemba Walker 19 sayı, altı asist, üç ribaund ve bir blok ile oynadı. Jaylen Brown 17 sayı, beş ribaund, iki asist ve bir top çalma ile maçı tamamlarken, Brad Wanamaker 11 sayı, 6 asist, 3 ribaund ve 5 top çalma ekledi.



Heat ve Celtics ekipleri, Perşembe gecesi Orlando'da 2. maç için yeniden bir araya gelecekler.



DENVER NUGGETS 104-89 LA CLIPPERS



NBA Batı Konferansı yarı fina 7. maçında Denver Nuggets, 3-1 yenik duruma düştüğü serinin son kapışmasında LA Clippers'ı 104-89 mağlup etti ve Batı Konferans finaline yükseldi.



Maçta Denver adına galibiyetin mimarı attığı 40 sayıyla Jamal Murray olurken Nikola Jokic 16 sayı, 22 ribaund ve 13 asistle triple-double yaptı, Garry Harris ve Jerami Grant ise 14'er sayı kaydettiler.



LA Clippers'da ise Montrezl Harrell 20 sayıyla takımının en skoreri olurken, takımın yıldızı Kawhi Leonard maçı 14 sayı 6 ribaund ve 6 asistle tamamladı.



Batı Konferansı finalinde Denver Nuggets daha önce Houston Rockets'ı eleyen Los Angeles Lakers ile karşı karşıya gelecek.



