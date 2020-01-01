NBA'de bazı oyuncular, Orlando'ya gitme konusunda endişeli

Bazı NBA oyuncularının, ligin oluşturacağı "bubble" ortamına katılma konusunda endişelerini dile getirdikleri söylendi.



NBA ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği'nin (NBPA), oyuncular arasında "bubble'a" girme konusunda endişeleri olan bir grup bulunduğu için, koşulsuz şekilde evde kalmalarına izin verecek bir plan üzerinde anlaştıkları belirtildi. Son 24 saat içindeki toplu görüşme sırasında ve 40 ila 50 oyuncu bulunduğu ve Orlando'daki sezonun yeniden başlamasına odaklanan bir dizi endişeyi tartışıkları açıklandı.



Temmuz ortasındaki antrenman kampının açılmasından yaklaşık yedi hafta sonra, playoffların ilk turuna kadar ziyaretçilere izin verilmeyeceği duyurulmuştu.



Oyuncuların, aile durumları, Disney World Resort kampüsünden ayrılamama, KOVID-19 ve ülkede sosyal adalet nedenlerinin ortaya çıkmasını çevreleyen etkiler de dahil olmak üzere bir dizi endişeye atıfta bulundukları ve özellikle şampiyonluk için yarışmayan takımlardakiler olmak üzere, izole bir ortama nasıl adapte olacaklarına dair endişeler olduğu ortaya koyuldu.



Orlando'ya gitmemeye karar veren oyunculara, kaçırdıkları maçlar için ödeme yapılmayacağı da eklenmişti.



