NBA'de bazı kurallar kesinleştiriliyor!

NBA ve oyuncular birliğinin (NBPA), ligin Orlando'daki muhtemel yeniden başlamasından önce geçici bir dizi kuralı kesinleştirdiği bildirildi.



Kuralların, 23 Haziran'dan 30 Haziran'a kadar bir oyuncu işlemleri süresi de dahil olmak üzere, oyuncuların anlaşma yapabilmelerine ilişkin çeşitli kuralları içerdiği açıklandı.



Diğer kurallar arasında, sakatlanan oyuncuların yerine geçmek üzere iki yönlü sözleşmelerde oyuncuların müsaitliği konusunun yer aldığı belirtildi. Takımlar, evde kalmayı seçen oyuncuların yerine 1 Temmuz ile 14 Ağustos arasında yedek oyuncular alabilecekler.



Takımların ayrıca sezonun son gününe kadar KOVID-19 için pozitif test sonucu alan oyuncuları değiştirebilecekleri, ancak bu oyuncuların havuzunun, NBA'de sıfır ila üç yıllık hizmet süresi olan oyuncular arasına indirgeneceği kaydedildi.



Yeni imzalanan oyuncuların varışlarında yedi gün boyunca karantinaya almaları istenecekleri de eklendi.



