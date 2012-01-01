NBA'de Ayın Çaylağı ödülleri, LaMelo ve Haliburton'a gitti!

Sacramento Kings guardı Tyrese Haliburton ve Charlotte Hornets guardı LaMelo Ball, sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı'nda Ayın Çaylakları seçildiler.



Haliburton, Şubat ayında 13 maçta 16.2 sayı, 3.8 ribaund ve 5.3 asist ortalamaları yakalarken, Ball da aynı şekilde 13 maçta 20.1 sayı, 6.2 ribaund ve 6.7 asist ortalamalarına ulaştı.



2020 Draftı'nda 12'nci sıradan seçilmiş olan Haliburton, şu anda tüm çaylaklar arasında maç başına sayılarda üçüncü (13.2), asistlerde ikinci (5.4), şut yüzdesinde altıncı (.494), üç sayı yüzdesinde ikinci (.433), top çalmalarda ikinci (1.4) ve dakikalarda da ikinci (30.1) sırada yer alıyor.



LaMelo, NBA tarihinde Şubat ayında maç başına en az 20.0 sayı, 5.0 ribaund, 5.0 asist ve 1.5 top çalma ile oynayan beş oyuncudan biri olurken, son 20 sezonda, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry ile Şubat ayında 20-5-5 ortalama yakalayan tek isim oldu.



Haliburton, çaylak sezonunda birden fazla kez Ayın Çaylağı ödülünü kazanan dördüncü Kings oyuncusu oldu. Bu başarıya en son, Isaiah Thomas 2012'nin Şubat ve Mart aylarında ulaşmıştı.



NBA.com'daki Yılın Çaylağı ödülü adayları listesinde ilk iki sıranın sahibi olan Haliburton ve Ball, ödülü Aralık ve Ocak aylarında da kazanmışlardı.



