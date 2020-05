NBA'de 30 takımın hepsinin, sezona dönmesi beklenmiyor!

NBA'in sezona geri dönmesi halinde, 30 takımın da tekrar oynamayı beklenmediği söylendi.



NBA, Florida'daki Disney World'de 2019-20 sezonunu sürdürmek için sürekli olarak daha fazla görüşmeler yapmaya devam ediyor.



The Athletic'den Shams Charania, ligin Temmuz sonunda veya Ağustos başında sezona devam etmeden önce, tıbbi ve güvenlik protokolleri oluşturmaya çalıştığını bildirdi:



"Kaynaklar: NBA, sezonun yeniden başlatılması için çok aşamalı tıbbi / güvenlik protokolleri üzerinde çalışıyor. Mevcut planların Temmuz ayında eğitim kampları, daha sonra Orlando'da kamplar ve antrenmanlar düzenleme, daha sonra ise Temmuz sonu ve Ağustos başında sezona devam etmesi üzerine."



Ancak, 30 takımın da tekrar oynaması öngörülmüyor.



The Athletic'den Sam Amick, ligin Salı günü yaptığı görüşmenin odak noktasının, "20 takım senaryoları ve playofflar" etrafında döndüğünü bildirdi:



"Kaynaklar: NBA'in Salı günkü takım başkanları ile yaptığı görüşmenin odak noktası, 20 takımlı senaryolar ve playofflardı. Henüz hiçbir şey kesin değil, ancak Orlando'da 30 takım yaklaşımına karşı bir ivme kazanılıyor."



20-24 TAKIMLIK BİR "PLAYOFF-ARTI" FİKRİ DE VAR



Buna ek olarak, ESPN'den Ramona Shelburne ve Adrian Wojnarowski, yönetim kurulunun bu hafta bir dizi çağrıda bulunacağını bildirdiler, ancak takımlar "gittikçe şüpheci" olsa da 30 takımın da tamamı geri dönüş planına dahil edilecek:



"Kaynaklara göre, başkan Adam Silver, Perşembe günü ligin genel menajerleri ve Cuma günkü yönetim kurulu ile görüşmeler yapacak ve burada yetkililer bir turnuva, oyun planı ve playofflara doğru giden normal sezon maçlarını içeren plan çeşitlerini tartışmaya devam edecekler."



Kaynaklara göre NBA, bu fikri resmi olarak henüz dışlamış olmasa da, takımlar, lige devam etmek adına 30 ekibin de geri getirilmesi düşüncesine daha şüpheci yaklaşıyor.



Kaynaklara göre, NBA'in Batı Konferansı'ndan Doğu Konferansı'ndan daha fazla takımı içeren, 20 ila 24 takım bulunan bir playoff-artı fikri bulunuyor. Kaynaklar, NBA'in New Orleans, Portland, San Antonio ve Sacramento gibi takımların playofflar için için turnuva imkanlarını düşünüyor."



Shelburne ve Wojnarowski, aynı zamanda NBA ve NBPA'in, bazı aile üyelerinin Orlando'daki ekiplere katılmasına izin verecek bir plan üzerinde işbirliği yaptığını da bildirdi.