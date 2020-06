"NBA'de 22 takım, sıralamaları belirlemek için sekiz maç yapacak" iddiası!

The Athletic'den Shams Charania'ya göre, NBA'in 22 takımlık bir sezona geri dönüş teklifinin bir parçası olarak bir turnuva fikri önermesi bekleniyor.



Bu teklif şu anda playofflar için nitelikli olan 16 takımın yanı sıra, diğer altı takımı da beraberinde getirecek. ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, davet edilen 22 takımın her biri doğru sıralamayı belirlemek için sekiz normal sezon maçı oynayacak.



Charania'ya göre, turnuva, sekizinci sıradaki takımın kim olacağını şu şekilde çözecek:



"Kaynaklara göre play-in turnuvası şu şekilde çalışacak: Dokuzuncu sıradaki takım, sekizinci sıradaki takımın dört maçtan fazla gerisindeyse, sekizinci sıradaki takım playofflara katılmaya hak kazanacak. Eğer dokuzuncu sıradaki takım, dört ya da daha az maç gerideyse, sekizinci sıradaki takım ile dokuzuncu sıradaki takım, sekizinci sıra için çift elemeli, dokuzuncu sıra içinde tek elemeli bir play-in turnuvası yapacak."



NBA takımlarının hangilerinin davet edileceği konusunda hala bir netlik bulunmuyor. Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans ve Sacramento Kings gibi takımlar, sezonun 11 Mart'ta ertelenmesinden önce sıkı bir yarış içerisindeydi ve sekizinci sıradaki Memphis Grizzlies'in 3.5 maç gerisindelerdi.



Batı'da San Antonio Spurs, sekizinci sıradan dört maç, Phoenix Suns ise altı maç uzakta yer alıyor. Doğuda Washington Wizards, Orlando Magic'in 5.5 maç gerisinde yer alıyor.