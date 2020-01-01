NBA'de 22 takım, sıralamaları belirlemek için sekiz maç yapacak

NBA, 22 takımlık sezona geri dönüş teklifini takımlara önerdi ve 29 takımın onayı ve 1 takımın reddettiği bildirildi.



Bu teklif şu anda playofflar için nitelikli olan 16 takımın yanı sıra, diğer altı takımı da beraberinde getirecek. Davet edilen 22 takımın her biri doğru sıralamayı belirlemek için sekiz normal sezon maçı oynayacak.



Charania'ya göre, turnuva, sekizinci sıradaki takımın kim olacağını şu şekilde çözecek:



"Kaynaklara göre play-in turnuvası şu şekilde çalışacak: Dokuzuncu sıradaki takım, sekizinci sıradaki takımın dört maçtan fazla gerisindeyse, sekizinci sıradaki takım playofflara katılmaya hak kazanacak. Eğer dokuzuncu sıradaki takım, dört ya da daha az maç gerideyse, sekizinci sıradaki takım ile dokuzuncu sıradaki takım, sekizinci sıra için çift elemeli, dokuzuncu sıra içinde tek elemeli bir play-in turnuvası yapacak."



NBA takımlarının hangilerinin davet edileceği konusunda hala bir netlik bulunmuyor. Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans ve Sacramento Kings gibi takımlar, sezonun 11 Mart'ta ertelenmesinden önce sıkı bir yarış içerisindeydi ve sekizinci sıradaki Memphis Grizzlies'in 3.5 maç gerisindelerdi.



Batı'da San Antonio Spurs, sekizinci sıradan dört maç, Phoenix Suns ise altı maç uzakta yer alıyor. Doğuda Washington Wizards, Orlando Magic'in 5.5 maç gerisinde yer alıyor.



2021 SEZONU İÇİN DÜŞÜNÜLEN TARİH, 25 ARALIK



The New York Times'tan Marc Stein'a göre, bir sonraki sezon olan 2020-21 NBA sezonunun geçici olarak 25 Aralık'ta başlaması düşünülüyor.



2020 sezonunun Temmuz ayı sonlarında yeniden başlamasının beklendiği söylenmişti.



Lig, 2020 NBA Finalleri'ni 12 Ekim tarihine kadar tamamlamayı planlıyordu.



Draft ve serbest oyuncu döneminin, Ekim ayında sıralı olarak gerçekleşmesi de bekleniyor.



