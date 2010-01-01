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NBA'de 2010'ların en iyi 100 smacı!

NBA'de geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda vurulmuş olan en iyi smaçlar!

Sadece NBA'i değil, basketbolu seyreden ortalama herhangi bir seyirci, ortaya koyulan çoğu şeyi aynı seviyede olmasa bile yapabilme becerisine sahip.

Herkes bir şekilde sayı bulabilir, ribaund alabilir, asist yapabilir, top çalabilir veya blok yapabilir.

Ancak profesyonel atletlerle ortalama bir izleyiciyi ayıran şeylerden biri, smaç.

Hepimiz şut ve turnike atabiliriz, ama smaç basmak, hele ki rakip oyuncuyu poster yapmak, bunu yapabilenlere bakıldığında yüzdesi düşük bir olay.

Bunun basketbolun en üst seviyesinde yapılışını seyretmek ise, tamamen bir karnaval gibi.

İşte son 10 senede, bunun en iyi icra edildiği 100 pozisyon!:


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