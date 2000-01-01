NBA'de 16 oyuncu, koronavirüs pozitif çıktı!

NBA, bu hafta test edilen 302 oyuncudan 16 oyuncunun koronavirüs için pozitif test sonucu aldığını açıkladı.



NBA ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği'nin (NBPA) NBA.com'da yayınladığı resmi duyuruda, açıklama şu şekildeydi:



"23 Haziran'da 302 NBA oyuncusunun yaptığı testlerde, 16 oyuncu koronavirüs için pozitif test sonucu aldı. Pozitif test sonucu alan herhangi bir oyuncu, halk sağlığı protokollerini karşılayana ve bir doktor tarafından izin alana kadar, kendi kendine izolasyonda kalacaktır. "



2019-20 NBA sezonu 30 Temmuz'da geçici olarak geri dönecek.



