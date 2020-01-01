NBA yöneticilerinin ortak fikri: 'En kötü ölü sezonu, Pistons geçirdi'

NBA yöneticilerinin, Detroit Pistons'ın ölü sezon hamlelerini, ligin en kötüsü olarak gördükleri ortaya çıktı.



Pistons, Christian Wood'un Houston Rockets'la bir imza-ve-takas yoluyla üç yıllığı 41 milyon dolarlık bir kontrat imzalamasıyla birlikte, tek genç yıldızının serbest oyuncu döneminde gitmesine izin vermiş, ancak bunun dışında fark yaratacak bir hamle yapmamıştı.



Veteran yıldız Blake Griffin kadroda kalmıştı ve kendisi yeniden yapılanmaya uymasa bile, aktif olarak kendisini takas pazarına çıkarmamışlardı.



ESPN'in yıllık anketinde, ligdeki yöneticilerin, Pistons'ın bu ölü sezonunu NBA'deki en kötü ölü sezon olarak gördükleri dikkat çekti.



"NE YAPTIKLARINI HİÇ ANLAMADIM"



ESPN'den Tim Bontemps, raporunda şu ifadelere yer verdi:



"Rakipleri için en kafa karıştıran ölü sezon, Detroit'inkiydi. Bazıları Christian Wood ile yeniden anlaşma imzalanmamış olmasını anlasa da, bunun yerine birkaç başka pivotu kadroya katma hamleleri tuhaf olarak görüldü. Çoğu yöneticinin gözünde basitçe iyi bir bench oyuncusu olan Mason Plumlee'yi alabilmek için bazı sözleşmeleri esnetme süreci de aynı şekilde değerlendirildi."



Bontemps, bir Doğu Konferansı yöneticisinin söylediklerini de şu şekilde iletti:



"Bana göre Pistons, açık arayla en kötü ölü sezonu geçirdi. Ne yaptıklarını hiç anlamıyorum. Uzun vadede yapılanmak istediklerini biliyorum ama ne yaptıklarına dair hiçbir fikrim yok. Eğer (yedinci Draft seçimi Killian) Hayes ve (diğer ilk turda seçilenler, Isaiah) Stewart ve (Saddiq) Bey iyi çıkarsa, bu diğer olup bitenlerin hiçbiri o kadar önemli değil aslında. Ama planlarının ne olduğunu anlamadım."



