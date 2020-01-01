NBA, yöneticilerin maaşlarını %20 azaltıyor!

NBA'in, askıya alma döneminde lig ofisinde en çok kazanan yöneticilerin maaşlarını %20 azalttığı bildirildi.



Ücret kesintisinin, NBA başkanı Adam Silver da dahil olmak üzere koronavirüs küresel salgınının yıkıcı mali etkisine cevaben olduğu söylendi.



NBA, kısa süre önce kredi limitini 1.2 milyar dolara çıkarmıştı.



ESPN'deki habere göre:



"Kaynaklar, 'Yöneticiler ve yetkililerin çoğunun, başkan Adam Silver ve yardımcısı Mark Tatum da dahil olmak üzere ligin New York'taki çalışmalarını etkilediğini' ve 'bu indirimlerin derhal uygulanacağını ve koronavirüs krizi boyunca devam etmesinin beklendiğini' belirttiler.



NBA sözcüsü Mike Bass, ESPN'in bu hikaye hakkındaki raporlarını teyit etmese de, şunları söyledi: 'Eşi benzeri görülmemiş zamanlardayız ve tüm endüstrilerdeki diğer şirketler gibi, işimiz ve organizasyonumuz üzerindeki sert ekonomik etki ile başa çıkmak için kısa vadeli adımlar atmamız gerekiyor.'



Kaynakların ESPN'ye verdiği demeçte, kuruluşun geri kalanında yaygın bir kesintiye yol açmıyor ve destek veya idari personel de etkilenmiyor."



