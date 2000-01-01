NBA yöneticileri, sezonun tamamen iptali üzerine uğraşıyor!

NBA'de bazı takım yöneticilerinin, önümüzdeki sezon güvenli bir şekilde oynamaya devam etmeye odaklanmak için, 2019-20 sezonunun kesin bir şekilde iptal edilmesi için zorladıkları bildirildi.



Takım sahiplerinin, sorumluluk problemleri ile ilgilendikleri ve bu sezondan vazgeçip vazgeçmeme konusunda çatıştıkları eklendi.



NBA, normal sezonun geri kalanını iptal edip playoffları oynarsa, lokal TV ücretlerinin geri kalanını toplamak isteyen playoff dışı takımlar, kayba uğrayacak.



NBA lig ofisi, sezonu sürdürme olasılıklarını araştırmaya devam ediyor.



NBA, duyurusunda şu ifadeleri kullandı:



"Bu sezon oynamaya geri dönüş için tüm seçenekleri araştırmak, lig ofisinin sorumluluğundadır. Bunu hayranlarımıza, takımlarımıza, oyuncularımıza, ortaklarımıza ve oyunu seven herkese borçluyuz. Önceliğimiz herkesin sağlığı ve refahı olarak kalırken, bu sezonu bitirmek için tüm seçenekleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda, Kovid-19'un 2020-21 sezonu üzerindeki potansiyel etkisini ele almaya yoğunlaşmış bulunmaktayız."



