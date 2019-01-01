NBA yöneticileri, sezona Las Vegas'ta devam etmek istiyorlar

NBA yöneticilerinin, Las Vegas'ın 2019-20 sezonuna devam etmek için en iyi yer olduğuna inandıkları açıklandı.



NBA, Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert'in koronavirüs testini pozitif sonuçla almasını takiben sezonu iki hafta önce askıya almıştı.



NBA takım sahiplerinin, 2020 playofflarını bütünüyle oynamak istediği açıklanmıştı. Playofflar, ligin gelirinin çoğunu yaptığı yer olarak göze çarpıyor.



CNBC'den Jabari Young, iddiayı şöyle açıkladı:



"NBA yöneticileri ve CNBC ile konuyu anonimlik koşulu üzerine tartışan menajerlere göre, lig Utah Jazz pivotu Rudy Gobert'in bu ayın başlarında KOVID-19 için pozitif test sonucu almasının ardından operasyonları askıya aldıktan sonra, geri dönmeye odaklandı. Las Vegas, lig yöneticilerine göre sezonun devam edebileceği en iyi yer.



Ancak NBA geri dönerse, takım yöneticileri CNBC'ye Las Vegas'ı sezonu tamamlamak için olası bir yer olarak tercih ettiklerini söyledi. Ve medya uzmanları, kararı NBA'in gelirlerinin bir kısmını yurt içinde ve belki de Çin'de tutmasına yardımcı olabileceğini eklediler."



Las Vegas'taki Thomas & Mack Center ve Cox Pavilion, ligin yaz boyunca yıllık Yaz Ligi etkinliklerine ev sahipliği yaptığı yer olarak biliniyor.



Young'a göre, askıya alma dönemi yaza sonlarına kadar sürerse, NBA normal sezonun geri kalanını iptal edebilir ve düşük sıralamadaki takımların 2020 playofflarına katılması için bir "play-in" turnuvası oluşturabilir.



