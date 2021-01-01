NBA yöneticileri, Lillard, Curry ve Beal'ı izliyorlar!

NBA yöneticilerinin, ölü sezon döneminde Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Golden State Warriors süperstarı Steph Curry ve Washington Wizards guardı Bradley Beal'ı izledikleri iddia edildi.



Playoffların başlarında birkaç büyük ismin elenmesiyle, NBA yöneticileri, özellikle de kadrolarında oyunun kurallarını değiştiren süperstarlar varsa, takımlarının durumunu izleme sürecindeler.



The Athletic'ten John Hollinger'a göre NBA yöneticilerinin gözleri Beal, Lillard ve Curry'ye dikilmiş durumda:



"Lillard hala dört yıllık sözleşme altında (sonuncu yılda bir oyuncu opsiyonu olsa da) ve en verimli döneminde, bu yüzden henüz tam bir acil durum yok. Ancak Shams Charania ve Jason Quick'in yakın zamanda belirttiği gibi, ligdeki her yönetici bu durumu yakından izliyor. Tıpkı bir yıl önce Houston'da bulunan James Harden'ı izledikleri gibi (Lillard'ın hevesle gözlemlenen tek büyük isim olmadığı söylenmelidir). Washington'dan Bradley Beal ve Golden State'ten Steph Curry, erken playoff çıkışlarından sonra benzer sıkıntılar yaşayan diğer iki isim."



Süperstar oyuncuların takım değiştirmeleri, Anthony Davis, James Harden ve Russell Westbrook'un büyük takaslarıyla son iki sezonda NBA'nin büyük bir parçası haline gelmişti.



