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NBA yöneticileri, CP3'nin All-NBA seçilmeyi hakettiğini düşünüyor!

Birçok NBA yöneticisinin, Phoenix Suns yıldızı Chris Paul'un All-NBA kadroları oylamalarında birinci veya ikinci takımda bulunması gerektiğine inandıkları iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Birçok NBA yöneticisinin, Phoenix Suns yıldızı Chris Paul'un All-NBA kadroları oylamalarında birinci veya ikinci takımda bulunması gerektiğine inandıkları iddia edildi.

Paul'un ortalamaları 16.2 sayı, 4.5 ribaund ve 8.9 asist olduğundan ötürü pek All-NBA sınırında gibi gözüküyor olmasa da, 36 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon playoffları kaçırmış olan Suns ekibini Batı Konferansı'nın en iyi takımlarından biri haline getirmekte büyük bir pay sahibi olmuştu.

The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre, CP3'nin Suns üzerindeki etkisi nedeniyle birinci veya ikinci All-NBA takımında olmayı hak ettiğine inanan çok sayıda takım yöneticisi bulunuyor:

"Çok sayıda yöneticinin, Paul'un All-NBA oylamalarında birinci veya ikinci takımda olması gerektiği üzerine tartıştığına şahit oldum. Aslında tartıştıkları şey, istatistik kağıdının ötesinde yaptığı, ölçülemez olan, ancak herkes tarafından bilinen etkisinin kabul edilmesi. Diğer seçmenlerin neye karar verdiğini görmek büyüleyici olacak. Bu sezonki oylama süreci, 2016-17 sezonundan beri parçası olduğum diğer tüm oylamalardan daha zorluydu."


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