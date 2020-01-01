NBA yıldızlarından Jacob Blake tepkisi!

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Kenosha şehrinde yaşanan Jacob Blake olayı sonrası NBA yıldızları büyük tepki gösterdi.



Uluslararası basında 'İkinci George Floyd olayı' olarak nitelendirilen olayda; Jacob Blake, iki kadın arasındaki bir tartışma için araya girdikten sonra sakin bir şekilde arabasına binerken polis tarafından atletinden tutuldu. Polis, sırtı dönük olan Jacob Blake'e 8 el ateş etti. Videonun ortaya çıkması sonrası sonrası Kenosha'da büyük eylemler başladı.



Wisconsin eyaleti tarafından Kenosha'da 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Eyalet valisi Tony Evers, "Siyahi Wisconsinlilerle ilişki kurarken aşırı güç kullanımına karşıyız. Silahsız olan Jacob Blake'in vurulmasını kınıyorum." açıklamasını yaptı.



LEBRON JAMES: "ADALET İSTİYORUZ!"



Jacob Blake olayının sosyal medyada yayılması sonrası NBA yıldızları da tepki gösterdi.



İlk olarak Wisconsin eyaletinin NBA'deki temsilcisi Milwaukee Bucks, Jacob Blake'in ve ailesinin yanında olduğunu belirtirken, "Orantısız güç kullanımına kesinlikle karşıyız. Organizasyonumuz, siyahi komüniteye karşı işlenen bu suçlara karşı sistematik değişim talep etmektedir." açıklamasını yaptı.



LeBron James ise daha sert bir tepki gösterek, "Hepiniz neden polis hakkında bunları söylüyorduk merak ediyordunuz. Şimdi biri bana bu yaşananları anlatsın. Bu nedir! Tam olarak bir diğer siyahi hedef alındı. Adalet istiyoruz!" ifadelerini kullandı.



DONOVAN MITCHELL: "MAÇLARI, PLAYOFFLARI BOŞVERİN"



Los Angeles Lakers'ın yıldızı Kyle Kuzma ise "Polisler, siyahileri öldürmekte özgürler. Bir katil, ellerini sallaya sallaya oradan ayrılabiliyor. Bu tür durumların değişeceğine dair nasıl umudumuz kalsın ki... Her gün bunları yaşıyoruz." diyerek görüşünü açıkladı.



Utah Jazz'ın yıldızı Donovan Mitchell, "Maçları ve playoffları boşverin. Bu durum hasta edici ve gerçek bir problem. Adalet istiyoruz. Söyleyecek kelimem kalmadı. Kendimizi güvende hissetmiyoruz." dedi.



