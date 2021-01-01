"NBA, Yetenek Yarşıması'nda LaMelo'ya yer vermek istiyor" iddiası

NBA'in, All-Star Yetenek Yarışması'nda Charlotte Hornets çaylağı LaMelo Ball'a yer vermeyi umduğu iddia edildi.



Pek çok oyuncu karşı çıksa da, NBA, All-Star Maçı planını yürürlüğe koyma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ligin bunun yanında, Smaç Yarışması ve All-Star Yetenek Yarışması'nı düzenlemeyi planladığı da söylenmişti.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, NBA'in bu Yetenek Yarışması'nda yer vermeyi umduğu oyunculardan biri de, LaMelo Ball:



"Ligin bu yetenek yarışmasında gerçekten yer vermek isteyeceği bir oyuncunun, şu anda Yılın Çaylağı ödülünün favorisi olan, Charlotte'tan LaMelo Ball olduğu söylendi."



LaMelo maç başına 14.6 sayı, 6.2 ribaund ve 6.1 asist ortalamalarıyla, sezon sonu play-in turnuvasına kalması beklenen Hornets'ta seyir zevki en yüksek oyunculardan biri olarak görülüyor.



