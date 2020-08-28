NBA, yeni playoff programını yayınladı

NBA postseason schedule for Saturday and Sunday. pic.twitter.com/FqAN7EODph



— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 28, 2020

NBA, oyuncuların Çarşamba ve Perşembe günkü boykotunu takiben playoffların yeniden başlaması için güncellenmiş bir program yayınladı.Playofflar bu gece üç maçla devam edecek.Bu gece Milwaukee Bucks, 5. maçta Orlando Magic ile karşılaşacak, Los Angeles Lakers ekibi Portland Trail Blazers ile (5. maç) kapışacak ve Houston Rockets ise Oklahoma City Thunder (5. maç) ile oynayacak.Pazar günü ise Toronto Raptors, Doğu Konferansı yarı finallerinin 1. maçında Boston Celtics ile oynarken, Dallas Mavericks ekibi serinin 6. naçında LA Clippers ile, Utah Jazz ise yine serinin 6. maçında Denver Nuggets ile karşılaşacak.