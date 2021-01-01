NBA, yakın gelecekte yeni bir takım eklemeyi planlamıyor

NBA'in, yakın gelecekte lige herhangi yeni bir takım dahil etmeyi planlamadığı bildirildi.



NBA başkanı Adam Silver, dün geceki NBA Finallerin 1. maçından önce yaptığı basın toplantısında, NBA'in genişleme olasılığı konusunda fikri sorulduğunda şu yanıtı verdi:



"Gelirler düştüğünde, genişlemeye daha ciddi bir şekilde baktığımıza dair iddiaların çıktığını biliyorum. Aslında büyük ölçüde işler öyle ilerlemedi, çünkü genişleme çok yıllı bir süreçtir. Yani şöyle bir süreç söz konusu değil: 'pandemi geldi, yüzde 40 düştük, hızlı bir şekilde genişlemek için geliri elde ettik.'



Ligin kapalı olduğu dönemde, başlangıçta bunun üzerine biraz düşünmek için zamanımız olduğu ve ekiplerimizle daha sık buluştuğumuz aslında doğru. Ancak, pandemi sırasında genişlemek için doğru zamanın olmadığı, ama aklımızın bir kenarında olacağı konusunda fikir birliğine varmış gibiydik."



"HENÜZ GÜNDEMİMİZDE YOK"



Silver, NBA'in 30 takımla sınırlı kalmayacağını söylese de, bunun şu anda öncelikler arasında yer almadığını sözlerine ekledi:



"Ekonomik açıdan bazen gözardı edilen şey şu, ligin baktığı şey, özünde hisse satıyor oluşumuzdur. 30 ortağınız var ve varsayımsal olarak iki ekip daha eklersek, 32 ortağınız oluyor. Yani ulusal bir televizyon anlaşmasına veya global televizyon haklarına sahip olduğunuzda, bu 30'a bölünmek yerine 32'ye bölünüyor.



Genişleme takımını ne için sattığınıza bağlı olarak bir tür peşin para gelişi söz konusu, ama insanların düşündüğü gibi hızlıca bir para akışı gerçekleşmiyor.



Bunu daha önce defalarca söyledim; kesinlikle 30 takımla sınırlı kalacağımızı iddia etmiyoruz. Bir noktada genişlemenin mantıklı olacağını düşünüyorum, ancak şu anda gündemimizin tepesinde yer almıyor."



The Athletic'ten David Aldridge, Ocak ayında NBA'in en az 2022'ye kadar genişlemeyi ciddi olarak düşünme olasılığının düşük olduğunu bildirmişti.



