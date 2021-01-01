NBA, Wiggins'in aşı muafiyeti talebini reddetti!

NBA, Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins'in KOVID-19 aşısından dini muafiyet talebini reddettiğini duyurdu.



Wiggins aşı olmadığı sürece, San Francisco'daki Warriors'ın iç saha maçlarında oynamasına izin verilmeyeceği bildirildi.



San Francisco ve New York City'deki halk sağlığı departmanları, 2021-22 sezonunda iç saha maçlarında oynayabilmek için oyuncuların KOVID-19 aşısı olmalarını zorunlu kılmıştı. Ancak bu gereklilik, rakip oyuncular için geçerli olmayacak.



26 yaşındaki Kanadalı oyuncunun aşı olmama kararının, takım içinde 19 Ekim'de başlayacak yeni sezonun gidişatı hakkında endişelere yol açtığı belirtildi.



Öte yandan 23 Ekim Perşembe günü itibariyle, NBA oyuncularının yaklaşık %90'ının aşılarının tam olduğu ortaya çıktı.



