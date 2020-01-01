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NBA ve NBPA'den, "Sosyal Adalet Koalisyon Kurulu"

NBA ve NBPA (Oyuncular Sendikası), "eşitliği ve sosyal adaleti ilerletmek için" oyunculardan, antrenörlerden ve takım sahiplerinden oluşan Sosyal Adalet Koalisyon Kurulu'nu kurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA ve NBPA (Oyuncular Sendikası), "eşitliği ve sosyal adaleti ilerletmek için" oyunculardan, antrenörlerden ve takım sahiplerinden oluşan Sosyal Adalet Koalisyon Kurulu'nu kurdu.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, Yönetim Kurulu şu kişilerden oluşuyor:

Yöneticiler: Micky Arison (Miami Heat), Steve Ballmer (LA Clippers), Clay Bennett (Oklahoma City Thunder), Marc Lasry (Milwaukee Bucks), Vivek Ranadive (Sacramento Kings)

Oyuncular: Carmelo Anthony, Avery Bradley, Sterling Brown, Donovan Mitchell, Karl-Anthony Towns

Koçlar: Lloyd Pierce, Doc Rivers

NBA başkanı Adam Silver, NBA başkan Yardımcısı Mark Tatum ve NBPA icra direktörü Michele Roberts'ın da Yönetim Kurulu'nda yer alacakları kaydedildi.

Grubun, lig ve oyuncuların birlikte üzerinde çalıştığı girişimler / taahhütler listesinin bir parçası olarak oluşturulduğu açıklandı.

Yeni oluşturulan grup, oylamaya erişimi artırmak, sivil katılımı teşvik etmek ve anlamlı polis ve ceza adaleti reformunu savunmak dahil olmak üzere çok çeşitli konulara odaklanacak.

Kurul fikrinin, Milwaukee Bucks ekibinin, Jacob Blake'in Ağustos ayı sonunda Wisconsin'de vurulmasının ardından, diğer takımlara Orlando bubble'ındaki maçları boykot etmeleri konusunda önderlik etmesinin ardından ortaya çıktığı belirtildi.


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