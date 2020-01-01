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NBA ve NBPA, toplu pazarlık sözleşmesinin son tarihini uzattılar

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, NBA ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Sendikası, her iki tarafın da toplu pazarlık sözleşmesinin feshini tetiklemesi için son tarih olan Cuma gününü ertelemeyi bir kez daha kabul ettiler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, NBA ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Sendikası, her iki tarafın da toplu pazarlık sözleşmesinin feshini tetiklemesi için son tarih olan Cuma gününü ertelemeyi bir kez daha kabul ettiler.

Bildirildiğine göre, Pazartesi günü, vazgeçme için son tarih oldu.

Oyuncular tarafı, geçtiğimiz günlerde NBA'in 22 Aralık'ta başlayacak 72 maçlık sezon önerisini onaylamıştı, ancak lig ve sendikanın, KOVID-19 pandemisinin finansal etkisinden dolayı 2020-21 sezonu öncesinde CBA'de bir dizi değişiklik üzerinde anlaşmaya varması gerekiyor.


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