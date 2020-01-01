NBA ve NBPA, sezonun kalanı için ortak bir bildiri yayınladılar

NBA başkanı Adam Silver ve NBPA genel menajeri Michele Roberts tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, NBA playoffları bu gece devam edecek.



Roberts ve Silver, aşağıdaki ortak bildiriyi yayınladılar:



"Dün NBA oyuncuları, koçları ve takım yöneticileri arasında sosyal adaleti ve ırk eşitliğini destekleyen toplu çabalarımızı ve eylemlerimizi ilerletmek için atılacak sonraki adımlar konusunda samimi, ateşli ve verimli bir konuşma yaptık. Katılımcılar arasında Orlando'daki 13 takımın tümünün oyuncu ve takım temsilcileri de vardı. Tüm taraflar, ligin oyuncularla birlikte aşağıdaki taahhütleri yerine getirmek için çalışacağı anlayışıyla 29 Ağustos Cumartesi günü NBA playoff maçlarına devam etmeyi kabul etti:



1. NBA ve oyuncuları, oyuncuların, antrenörlerin ve yöneticilerin temsilcileriyle, oylamaya erişimin artırılması, sivil katılımın teşvik edilmesi ve anlamlı polis ve ceza adaleti reformunu savunmak gibi çok çeşitli konulara odaklanacak bir sosyal adalet koalisyonu kurmaya karar verdiler.



2. Lig takımının arena mülküne sahip olduğu ve onu kontrol ettiği her şehirde, takım yöneticileri, tesisi 2020 genel seçimleri için KOVID'e karşı savunmasız topluluklar için bir oylama yerine dönüştürmek adına yerel seçim yetkilileriyle birlikte çalışarak güvenli bir yüz yüze oylama seçeneği sunmaya devam edeceklerdir. Bir son tarih geçtiyse, ekip yöneticileri, seçmen kaydı ve oy pusulası alma kurulları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tesis için seçimle ilgili başka bir kullanım bulmak için yerel seçim yetkilileriyle birlikte çalışacaktır.



3. Lig, ulusal ve yerel seçimlerde daha fazla sivil katılımı teşvik etmeye ve seçmen erişimi ve fırsatları konusunda farkındalığı artırmaya adanmış her NBA playoff maçında reklam noktaları oluşturmak ve dahil etmek için oyuncular ve ağ ortaklarımızla birlikte çalışacaktır.



Bu taahhütler, NBA sezonunu yeniden başlatmak için güvenli ve sağlıklı bir ortam tasarlama, sosyal adaleti teşvik etmek için bir platform sağlamanın yanı sıra siyahilerin topluluğunda ekonomik güçlenmeye odaklanan bir NBA Vakfı oluşturma konusunda aylarca süren yakın işbirliğini takip ediyor.



Playoffların yeniden başlamasını dört gözle bekliyoruz ve anlamlı ve sürdürülebilir bir değişimi zorlamak için Orlando ve tüm NBA takımlarla birlikte çalışmaya devam ediyoruz."



