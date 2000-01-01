NBA ve NBPA, "sezonu sürdürme konusunda karamsar" iddialarına tepki gösterdiler

ESPN'den Brian Windhorst, sezonu sürdürme konusunda kötümser olduklarını rapor ettiği için, NBA ve NBPA tarafından azarlandığını söyledi.



Windhorst geçtiğimiz hafta, NBA'in 2019-20 sezonunu sürdürme şansı konusunda karamsarlıkta bir artış olduğunu ve lig ve birliğin sezonun geri kalanını kapatmak için bir anlaşma yaptığını bildirmişti.



Windhorst, raporunun hem NBA hem de sendikadan geri dönüş aldığını açıkladı:



"Son 10 ya da 15 günü, ligdeki insanlarla, sezona geri dönmek için ne gerektiğini konuşarak geçirdim. Pek çok farklı şey için çok farklı görüşler duydum. Bu, birini durumun farkında mı yapıyor yoksa zihnim mi çok dağınık bilmiyorum. İyimserlikten karamsarlığa döndüm ve hem lig ofisi hem de sendika tarafından kötümser olduğum için azarlandım."



NBA, Las Vegas'ta karantina altında yaşayan tüm takımlarla sezonu yeniden başlatabilecekleri bir senaryo üzerinde görüşmüştü.



Hem NBA, hem de genel halk için, hızlı sonuç testinin mevcudiyeti sürdürmek adına gerekli olduğuna inanılıyor.



"Sanırım şimdiye kadar virüsün sizde olup olmadığını görmek için, her yerde antikor testi yaptırmamız gerekecek."



