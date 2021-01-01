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NBA ve NBPA, oyuncu ilaveleri konusunda anlaştı!

NBA ve NBPA (oyuncular sendikası), takımlar için ilave oyuncu değişikliği konusunda anlaşmaya vardılar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA ve NBPA (oyuncular sendikası), takımlar için ilave oyuncu değişikliği konusunda anlaşmaya vardılar.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre takımlar, 19 Ocak tarihine kadar KOVID-19 testi pozitif çıkan her kadro oyuncusu için bir yedek oyuncu ile anlaşma imzalayabilecekler.

Wojnarowski, iki oyuncuya virüs bulaştıktan sonra takımların yeni bir oyuncuyla sözleşme imzalamaları gerektiğini ve bu tür işlemlerin maaş sınırına veya lüks vergisine dahil edilmeyeceğini de ifadelerine ekledi.

Ortak karar, Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins de dahil olmak üzere daha fazla oyuncunun ligin sağlık ve güvenlik protokollerine girmesiyle geldi. NBA, geçtiğimiz gece üç maçın yanı sıra bu hafta iki karşılaşmayı daha ertelemişti.


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