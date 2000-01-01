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NBA ve NBPA, koronavirüs için hızlı sonuç testi üzerinde çalışıyorlar

NBA ve NBPA'in, koronavirüs için hızlı sonuç testinin uygulanabilirliği üzerinde işbirliği yaptığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA ve NBPA'in, koronavirüs için hızlı sonuç testinin uygulanabilirliği üzerinde işbirliği yaptığı bildirildi.

NBA ve NBPA, geçtiğimiz haftalarda KOVID-19 için dakikalar içinde sonuç verecek çoklu kan testi cihazlarının uygulanabilirliği konusunda işbirliği yapıyordu. Testteki atılım, yakın gelecekte oyuna devam etmek için ilk adım olacak.

Illinois merkezli Abbott Laboratories, hızlı yanıt testlerini ABD genelinde geçen hafta göndermeye başladı.

Genel menajerler ve atletik eğitim yetkilileri arasında, hızlı sonuç testinin önümüzdeki haftalarda ve aylarda herhangi bir maçın oynanması için onay verilmesi gereken kritik engel olduğu yönünde ortak bir his olduğu söylendi.

Anonimlik şartı üzerine konuşan bir NBA genel menajeri, ESPN'e verdiği demeçte, "Hızlı test sonuçları, işe dönmek, spora dönmek ve her şey için kilit nokta. İşiniz ve içinde çalıştığınız ortam ne olursa olsun, insanlarla etkileşime giriyorsanız, hepimiz bunu yaparken kendinizi güvende hissetmeliyiz. Spor da farklı değil." şeklinde konuştu.

"TEKNOLOJİ OLSA BİLE, ERİŞİLEBİLİR Mİ?"

Bununla birlikte, NBA'nin ülke çapında mevcut test sıkıntısı kalmayana kadar, hızlı testlerle ilerlemesi olası gözükmüyor.

Uzun zamandır NBA'de çalışan bir atletizm antrenörü, "Sağlık çalışanları, ulaştırma çalışanları, kamu çalışanları, bu hatlardaki kişiler olarak açıkça ikinci sırada olacağız." ifadelerini kullandı.

Süreç hakkında ilk elden bilgi sahibi başka bir atletik eğitim yetkilisi, şunları söyledi:

"Teknoloji olsa bile erişilebilir mi? Çünkü açıkçası, acil durum çalışanlarımız ve sağlık uzmanlarımız gibi, oyuncularımıza göre kesinlikle öncelikleri olan insanlarımız var."


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