NBA ve NBPA (Oyuncular Birliği Derneği), lise ve kolej arasında kararsız kalan ABD'li oyuncular için Draft uygunluğu kurallarını revize etti.



Makur Maker, lig ofisinden 30 takıma yollanan bir bildiriye göre, erken giriş adayı olarak başvurması halinde 2020 NBA Draftı için uygun olmaya hak kazanacak.



Bildiride ayrıca Maker'a benzer oyuncuların draft için uygunluğuna ilişkin toplu pazarlık anlaşması içinde bir revizyon da içeriyordu.



Ancak gelecekte, liseyi henüz bitirmemiş ancak 19 yaşında olup başlangıçta planlanan mezuniyet tarihinden bir NBA sezonu sonrasında bulunma standart kriterlerini karşılayan ABD'li oyuncular, o yılki Draft için uygun olmayacaklar.



Maker'ın, 2018-19 sezonunda kayıtlı olduğu Orange (California) Lutheran Lisesi'nden bir lise diploması almaktan iki kredi uzakta olduğu için, lig ofisine lise transkriptleri göndererek NBA'e katılım için dilekçe vermesi gerekiyordu.



Maker bir dönem ESPN'in en iyi 100 listesinde 30'lardan girmişti, ancak şimdi 77. sırada ve gelecek yıl üniversiteye gitme olasılığı artıyor.



