NBA ve NBPA, 2020-21 için maddi hasardan kaçınmak istiyorlar

NBA ve NBPA'in, 2020-21 sezonunda maddi hasardan kaçınmak istediği bildirildi.



NBA, koronavirüs nedeniyle 2019-20 sezonunu mümkün olan her şekilde bitirmek istese de, 2020-21 sezonunu finansal olarak olumsuz etkilemek istemiyor.



ESPN'den Brian Windhorst podcast'inde bunları konuştu:



"Gelecek sezon ne olacak? Gelecek sezon hakkında ne yapmak istiyorsunuz? Adam (Silver), bu hafta Ernie Johnson ile yaptığı konuşma da dahil olmak üzere birkaç kez, gelecek sezonu nasıl korumak istediğinden bahsetti."



"Gerçekte, bana şunları işaret eden insanlarla konuştum: NBA istediği zaman bu sezonu yeniden başlayabilir. Eğer Ekim'e kadar beklemek zorunda kalırlarsa ve normal zamanda yeniden başlayıp, kaldıkları yerden devam ederlerse ve 'Tamam, şimdi kısaltılmış bir sezon geçireceğiz ve ilkbaharda tekrar başlayıp sonbahara kadar oynayacağız' derlerse ve takvimlerini değiştirmek istiyorlarsa, ya da çok kısa bir ölü sezon geçirmek isterlerse, bunu yapabilirler. Onları bu konuda durduran bir şey yok. Ama bu, o sezonu inanılmaz derecede etkiler."



"Ayrıca, önümüzdeki sezonu da kısa kesebilirsiniz. Takvime sığdırmak için bazı maçları kesebilirsiniz. Ama en azından bu noktaya kadar, Adam, bu sezon yapılabilecek şeylerle, sonraki sezonu etkilemek istemediklerini belirtmişti."



"Şimdi, bu sınır çizgisi nerede? 15 Eylül mü? 31 Ağustos mu? Bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Ama bu önemli bir şey."



"PLAYOFF YAPMAYAN TAKIMA PARA YOK"



Windhorst, açıklamalarına şu şekilde devam etti:



"Birlik ve oyuncular, önümüzdeki hafta burada maaşlar konusunda bir anlaşmaya varacaklarsa: elde etmeye çalıştıkları şey, oyuncuların maaştan vazgeçtiği ve hasarı sınırladığı bir anlaşma yapmak. Gelecek yıla çökmemek için, şimdiden gelecek sezonu korumak için bir duvar koymaya çalışıyorlar, bunlar gerçekten kimsenin düşünmediği önemli faktörler."



"Ve eğer bir NBA oyuncusuysanız, ve Bucks'ın, Clippers'ın ya da Lakers'ın takım sahiplerinin bu şekilde düşündüğünü söylemiyorum, ama NBA'de playofflara giremeyen ve giremeyeceğini bildiğiniz x bir takımın sahibiyseniz, takımınızın şampiyonluk için yarışmayacağını ve bu sezon daha fazla gelir elde edemeyeceğinizi biliyorsunuz. Hiçbir bilet satmayacaksınız. Bunların hepsini geri ödemeniz gerekecek. Size playoff parası gelmeyecek."



Tim MacMahon "Playoff TV parası var," diye yanıtlayınca, Windhorst şu şekilde karşılık verdi:



"Evet, ama TV parası garanti edilebilir."



