NBA, tüm All-Star etkinliklerini aynı güne sıkıştırdı!

NBA'in, 7 Mart'taki All-Star Maçından önce Yetenek Yarışması ve Üçlük Yarışmasını, maçın devre arasında ise Smaç Yarışmasını düzenlemeyi planladığı bildirildi.



All-Star etkinliklerine katılan oyuncuların, bir gün önce özel ulaşımla Atlanta'ya gitmeleri ve All-Star maçını takiben ayrılmaları gerekeceği belirtildi.



NBA'in takımlara dağıttığı bir nota göre, All-Star oyunculara beraberinde sınırlı sayıda aile üyesi getirmelerine izin verilecek, ancak bu kişilerin düzenli olarak KOVID-19 testlerinden geçmeleri gerekecek.



Nota göre ayrıca, tüm oyuncuların All-Star molasından sonraki ilk maçlarından iki gün önce, takımlarının bulunduğu şehirlere geri dönmeleri gerekecek.



NBA'in takımlara, sezonun ikinci yarısının 10-12 Mart tarihleri arasında başlayacağını bildirdiği de kayıtlara geçmiş bulunuyor.



