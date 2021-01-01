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NBA, tüm All-Star etkinliklerini aynı güne sıkıştırdı!

NBA'in, 7 Mart'taki All-Star Maçından önce Yetenek Yarışması ve Üçlük Yarışmasını, maçın devre arasında ise Smaç Yarışmasını düzenlemeyi planladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, 7 Mart'taki All-Star Maçından önce Yetenek Yarışması ve Üçlük Yarışmasını, maçın devre arasında ise Smaç Yarışmasını düzenlemeyi planladığı bildirildi.

All-Star etkinliklerine katılan oyuncuların, bir gün önce özel ulaşımla Atlanta'ya gitmeleri ve All-Star maçını takiben ayrılmaları gerekeceği belirtildi.

NBA'in takımlara dağıttığı bir nota göre, All-Star oyunculara beraberinde sınırlı sayıda aile üyesi getirmelerine izin verilecek, ancak bu kişilerin düzenli olarak KOVID-19 testlerinden geçmeleri gerekecek.

Nota göre ayrıca, tüm oyuncuların All-Star molasından sonraki ilk maçlarından iki gün önce, takımlarının bulunduğu şehirlere geri dönmeleri gerekecek.

NBA'in takımlara, sezonun ikinci yarısının 10-12 Mart tarihleri arasında başlayacağını bildirdiği de kayıtlara geçmiş bulunuyor.


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