NBA Top Shot'ın kurucusu, 305 milyon dolarlık özel finansman aldı

NBA Top Shot'ın kurucusu olan blockchain teknoloji şirketi Dapper Labs'in, sanal takas kartı sitesini büyütmek için 305 milyon dolarlık özel finansman aldığı bildirildi.



En son finansman turunda Kevin Durant, Spencer Dinwiddie, Kyle Lowry ve Michael Jordan gibi mevcut ve eski NBA oyuncuları bulunuyor.



Dapper Labs'in, toplamda 357 milyon dolarlık bir sermaye topladığı kaydedildi.



Geçtiğimiz Ekim ayındaki halka açık beta test aşamasından bu yana 500 milyon dolarlık satış ve 800 binden fazla hesap kaydı görmüş olan NBA Top Shot, blockhain teknolojisi ile desteklenen NFT'ler ile satın alınabilen, özel an videolarının bulunduğu sanal kartları bünyesinde barındırıyor.



Yakın zamanda LeBron James'in bir smaç videosu, 210 bin dolara satılmıştı.



