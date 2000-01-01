NBA, test miktarını sınırlamak adına "grup testi" düşünüyor

NBA tekrar başladığında gereken koronavirüs testi miktarını sınırlamak için, "grup testi" adı verilen bir test prosedürünün lig tarafından dikkate alındığı bildirildi.



Birden fazla kişiden birkaç numune alındığı ve rastgele olarak veya aynı ekipteki üyelerden numuneler karıştırılarak da yapılabilen, aynı laboratuvar testinde "gruplandırıldığı" açıklandı. Test pozitifse, bu kişilerin numuneleri, pozitif testten hangi bireysel örneklerin sorumlu olduğunu bulmak için ayrı olarak yeniden başlatılacak.



Mayo Clinic'in, koronavirüse maruz kalmış ve o zamandan beri antikor geliştirmiş olan insanları tanımlamak için, bir damar delinmesinden kan çekilmesi kadar tutarlı sonuç verdiğine inandığı bir parmak çubuğu testi geliştirdiği söylendi ve şu anda parmak çubuğu testinin tutarlılığını doğrulamaya çalıştıkları açıklandı.



TESİSLERDE DE YAPILABİLECEK



Mayo Clinic'ten Dr. Priya Sampathkumar, "Parmak izi kan alımı, evde yapılabileceği ve numunenin laboratuarda test edilmek üzere gönderilebileceği için çok yardımcı olacaktır. Çok sayıda insan kan alımı için hastaneye veya kliniğe gitmeye gerek kalmadan test edilebilir." ifadelerini kullandı.



NBA'den katılımcılar Mayo Clinic'in ekip doktorlarına gönderdiği malzemeleri kullanarak, kendi antrenman tesislerinde hem damardan, hem de parmak ucundan kan alımı uygulayabilirler.



NBPA genel menajeri Michele Roberts, oyuncuların birçok numune verdiklerini açıkladı: "Oyuncularımız, araştırmacıların KOVID-19'un prevalansını daha iyi anlamalarına, hastalara yönelik bakımları potansiyel olarak iyileştirmelerine ve virüs için bir aşı ve tedavi geliştirme çabalarını teşvik etmelerine yardımcı olacak bu önemli halk sağlığı çalışmasına katkıda bulunma fırsatını benimsedi."



