NBA, Temmuz ayında tekrar başlayabilir!

NBA'in 2019-20 normal sezonuna Temmuz ayında devam ederek, sezonu 70 maça kısaltmayı düşündüğü bildirildi.



Takımlar, sezon durdurulmadan önce yaklaşık 65 maç oynamışlardı ve bir kaynak, potansiyel çözümlerin "akıcı" olduğunu söyledi.



Ek beş normal sezonluk maç, playoff yarışında olanlara sıralamalar için oynama fırsatı verirken, lotarya ekipleri de katılacak.



Eğer pandemi NBA'in Temmuz ayında sezona devam etmesine izin vermezse, Ağustos ayında tekrar devam edilerek, bunun yerine doğrudan playofflara girme olasılığının bulunduğu da belirtildi.



New York Times gazetesinden Marc Stein'a göre, NBA, ikinci antrenman kampına 21 Haziran civarında başlayabilir:



"Ligde birçok kişi, bu tweet'ten bir ay kadar sonra antrenmanların başlayacağını, 15 Temmuz civarında da NBA sezonunun yeniden başlayacağını söylüyor."



NBA Yönetim Kurulu'nun 29 Mayıs'ta tekrar toplanması planlanıyor.



