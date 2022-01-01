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NBA tarihinin en iyi 15 başantrenörü duyuruldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), 75. yıl dönümü kutlamaları kapsamında lig tarihinin en iyi 15 başantrenörünü açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), 75. yıl dönümü kutlamaları kapsamında lig tarihinin en iyi 15 başantrenörünü açıkladı.

NBA'den yapılan açıklamada, başkanlığını Indiana Pacers'ı çalıştıran Rick Carlisle'nin üstlendiği ABD Basketbol Başantrenörleri Birliği ortaklığında eski ve yeni 43 başantrenörün oyları sonucunda, lig tarihinin en iyi 15 başantrenörünün belirlendiği duyuruldu.

Buna göre, faal başantrenörlerden Gregg Popovich (San Antonio Spurs), Doc Rivers (Philadelphia 76ers), Steve Kerr (Golden State Warriors) ve Erik Spoelstra (Miami Heat) en iyi 15 ismin arasına adını yazdırdı.

Eski başantrenörlerden Red Auerbach, Larry Brown, Chuck Daly, Red Holzman, Phil Jackson, K.C. Jones, Don Nelson, Jack Ramsay, Pat Riley, Jerry Sloan ve Lenny Wilkens, listede yer alan diğer çalıştırıcılar oldu.

Listeye giren 15 başantrenörün yönettiği takımlar, NBA'de 14 binin üzerinde normal sezon maçı ve 45 şampiyonluk kazandı. Söz konusu isimler, 16 kez de yılın başantrenörü seçildi.


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