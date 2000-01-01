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NBA takımlarına maksimum 17 oyuncu izni!

The Athletic'ten Shams Charania, 2019-20 sezonu Orlando'da yeniden başladığında, NBA'in, iki yönlü sözleşmesi olanlar da dahil olmak üzere, takımlarına maksimum 17 oyuncu taşımalarına izin vermeyi planladığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'ten Shams Charania, 2019-20 sezonu Orlando'da yeniden başladığında, NBA'in, iki yönlü sözleşmesi olanlar da dahil olmak üzere, takımlarına maksimum 17 oyuncu taşımalarına izin vermeyi planladığını belirtti.

İki yönlü kontratı olan oyuncuların, önceden Disney World'deki takımlarına katılmaları yasaklanmıştı.

Örnek olarak, Oklahoma City Thunder çaylağı Luguentz Dort 21 maçta ilk beş başlamıştı, ancak statüko aynı kalsaydı, takımla seyahat edemeyecekti.

Buna ek olarak, bu sezon veya bir önceki yıl NBA veya G League anlaşması imzalayan oyuncuların da müsait olması bekleniyor. Bu, Jamal Crawford veya J.R. Smith gibi veteranların, rakip takımlardan herhangi birine katılmasına izin verecek.

NBA'in 22 Haziran'dan 1 Temmuz'a kadar bir işlem süresine sahip olacağı bildirildi ve bu da 30 takımın mevcut sezon yeniden başlamadan önce, kadrolarına oyuncu eklemesine izin veriyor.

Bilindiği gibi, bir NBA takımının, pozitif bir KOVID-19 testi veya ciddi sakatlık nedeniyle kaybettiği oyuncuların yerine geçmek için alabileceği oyuncu sayısında herhangi bir sınır bulunmuyor.

Koronavirüs veya sakatlık nedeniyle değiştirilen herhangi bir oyuncunun, 2019-20 sezonunun geri kalanı için uygun olmadığına karar verilebileceği de eklendi.


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