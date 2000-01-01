NBA takımları neden diz çöküyor? Kerr açıkladı!

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, ulusal marşın söylenmesi sırasında oyuncuların, koçların ve personelin neden toplu olarak diz çökmeyi seçtiğini açıkladı.



Kerr, NBA bubble'ına katılanlar arasında olmasa da, ırksal adaletsizliğe karşı büyük bir ses olmaktan kaçınmadı.



New Orleans Pelicans, Utah Jazz, Los Angeles Lakers ve LA Clippers ekiplerinin ulusal marş sırasında diz çökmeleri üzerine Kerr, bu eylemin neden yapıldığını anlattı:



"NBA maçları şimdi başladığına göre, kaçınılmaz 'diz çökmek bir saygısızlık işaretdir!' tweet'leri de geliyor. Mesajımız açık: Ülkemizi seviyoruz. Ayrıca bu ulusun ırkçılığı ve bağnazlığı ortadan kaldırmak için daha iyisini yapabileceğine ve yapması gerektiğine de inanıyoruz. Bu yüzden diz çöküyoruz."



Kerr, ulusal marş sırasında NBA oyuncularını diz çökmeye istekli oldukları için eleştiren tüm diyalogları duymuştu. Başkan Donald Trump, oyuncular diz çökmeye cesaret ederse basketbol izlemeyi bırakacağını belirttiğinden ötürü, bu diyaloglar son zamanda biraz daha artmıştı.



