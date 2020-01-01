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NBA takımları, lüks vergisi sınırının artmasını umuyorlar

NBA takımlarının, ligin gelecek sezon lüks vergisi eşiğini artırmasını umduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA takımlarının, ligin gelecek sezon lüks vergisi eşiğini artırmasını umduğu bildirildi.

ESPN'den Bobby Marks'a göre, mevcut eşikle, birkaç takım, maaş boşlukları olsa bile herhangi bir anlaşma yapamıyorlar. Vergi şimdiye kadar, 132.7 milyon dolarda kalmıştı.

Marks'a göre, lig "139 milyon dolar ve sınırda 145 milyon dolar" olarak belirlenebilecek bir artış umuyor. Muhtemel bir lüks vergisi eşiği artışı, takımlar için ölü sezon döneminde daha fazla işlem ve daha fazla eyleme yol açabilir.

Marks'ın raporunda söylediği üzere, maaş üst sınırının mevcut durumu, takas ve serbest oyuncu piyasasının "donmasına" neden olabilir.


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