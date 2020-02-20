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NBA takımları, lig ertelenmiş olsa da antrenman yapmayı sürdürecek

NBA'de 2019-20 sezonu süresiz olarak askıya alınmış olsa da, ligin takımlara hala antrenman yapabileceklerini söylediği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'de 2019-20 sezonu süresiz olarak askıya alınmış olsa da, ligin takımlara hala antrenman yapabileceklerini söylediği açıklandı.

ESPN'den Tim MacMahon'a göre, ekiplerin kendi tesistlerinde çalışmalarına ve antrenman yapmalarına izin veriliyor. Bununla birlikte, oyunculara koronavirüs'e karşı önlem olarak şehir dışından gelen ziyaretçileri kabul etmemelerinin söylendiği belirtildi:

"Mark Cuban, NBA'in ekiplere antrenmanlara devam edebileceklerini söylediğini açıkladı. Oyunculara şehir dışından ziyaretçi almamaları gerektiğini söyledi."

Dallas Mavericks ve Denver Nuggets arasındaki maç, NBA'in sezonun ertelenmesini açıklamadan önceki son maçtı. Dallas maçı 113-97 kazandı.

DÜN GECE İKİ MAÇ OYNANMAMIŞTI

Planlanan diğer iki maç olan Utah Jazz - Oklahoma City Thunder ve Sacramento Kings - New Orleans Pelicans karşılaşmaları ise iptal edildi. Bu, Jazz pivotu Rudy Gobert'in koronavirüs için yapılan testin pozitif çıkmasından hemen sonra gerçekleşti. Haberlerin başlamasından birkaç dakika sonra NBA, 2019-20 sezonunun askıya alındığını hemen duyurdu.

Olaydan önce lig kapalı kapılar ardında maçları oynamayı düşünüyordu. Ligin Yönetim Kurulu ve NBPA ile görüşmesinden sonra, iki olası çözüme ulaşmışlardı: kapalı kapılar ardında oynamak, programı geciktirmek ve takvimi en az bir ay boyunca zorlamak.


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