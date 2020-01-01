NBA takımları, LaMelo'nun Knicks'e gideceğini düşünüyor

Birden fazla NBA takımının New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball'un kardeşi LaMelo Ball ve kampının, New York Knicks ile oynamasını tercih edeceğine inandıkları söylendi.



LaMelo'nun babası LaVar Ball, geçtiğimiz ay Knicks'in LaMelo için ideal bir hedef yeri olarak kabul edilip edilmediğini sorduğunda, "Evet" yanıtını vermişti.



LaVar'ın açıklaması şu şekildeydi:



"Hiçbir şeyleri yok. En son şampiyonluğu kazandıklarında 1970'lerdeydi. Parlak ışıklar, orada yepyeni bir geri dönüş yapılması gerekiyor. LaMelo'nun oynamasını görmek istediğim yer, herhangi bir yer. Şunu bilmeliler ki, Melo'yu alıyorsanız, Gelo'yu da (LiAngelo Ball) alıyorsunuz demekir. O çocuk çok iyi şut atıyor. LaMelo, iyi kimya ile herkesten daha iyi oynar. Ve bundan sonra Lonzo'yu da alma şansınız var. Hiçbir organizasyonu değiştirmek için tek bir kişiye ihtiyacınız yoktur. Bütün bir kültür değişikliğine ihtiyacınız var ve bu, üç çocuğumu da gerektiriyor. Üç çocuğum da aynı takımdaysa, kim bu şovu izlemez? Bu, NBA'deki en büyük gösteri olurdu."



