NBA takımları, finansal sıkıntıdan ötürü koçlarını görevden almayabilir

Birkaç lig yöneticisine göre, NBA takımlarının KOVID-19 pandemisinin neden olduğu finansal sorunlar nedeniyle, koçluk personelini bu sezon elinde tutma olasılığı daha yüksek olabilecek.



Henüz sözleşmeleri bulunan koçları işten atmış olan takımların, bu mali yükümlülükleri yerine getirmesi ve ardından yeni koçluk personeli işe alarak ödeme yapması gerekeceği belirtildi.



Sezonun askıya alınmasından iki gün önce, 9 Mart'ta Zach Lowe, bu ölüsezonda dokuz ila 13 başantrenörlük pozisyonunun boş olabileceğini öne sürmüştü.



Brooklyn Nets, Mart ayı başlarında Kenny Atkinson'ı, New York Knicks ise Aralık ayında görevden almışlardı. Cleveland Cavaliers ayrıca Şubat ayında John Beilein ile yollarını ayırmış, ancak J.B. Bickerstaff zaten kalıcı olarak işe alınmıştı.



