NBA, takımlara kuralları anlatan 113 sayfalık bir el kitabı dağıttı

NBA'in, sezonun yeniden başlaması öncesi takımlara 113 sayfalık bir el kitabı dağıttığı bildirildi.



NBA sezonu 30 Temmuz'da Disney World'deki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde yeniden başlayacak. Olası tehlikelerden kaçınmak için, NBA, ekip personeline 113 sayfalık kapsamlı bir sağlık protokolleri el kitabı dağıttı.



New York Times tarafından elde edilen el kitabı, masa tenisinde ikili takımla oynamak, golf sahasında araç kullanmak ve şnorkel paylaşmak gibi birçok aktiviteyi yasaklıyor.



İhlalleri bildirmek için anonim bir telefon hattı kurulacağı söylenmişti. İhlallerin cezası, uyarı, para cezası, uzaklaştırma cezası veya hatta kampüsten çıkarılma ile bile sonuçlanabiliyor.



İşte bazı önemli noktalar:



- Oyuncular otel odasına dönene kadar maç sonrası duş almak yok.



- Kampüsten izin almadan ayrılan oyuncular, yeniden girişten sonra en az 10 gün karantinaya alınacak.



- Oyuncuların otel odalarında birlikte vakit geçirmesi yasak.



- Havlu, giysi veya deodorant paylaşmak yasak.



- Oyuncular ağız koruyucularla uğraşmayı bırakmaya çağrıldı.



- Oyuncular beşlik çakmaya, yumruk tokuşturmaya ve sarılmayı azaltmaya çağrıldı.



- Oyuncular kart oynarlarsa, oyun bittikten sonra kart destelerini atmak zorunda.



- Golf sahasında, golf arabası kullanmak yok.



- Gözlük veya şnorkel paylaşmak yasak.



- Konferans yarı finallerine yükselen takımlar, davetli misafirler için gelmeden önce ve sonra karantinaya alınması gereken 17 adede kadar ilave otel odası ayırabilecek.



