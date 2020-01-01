NBA, takımlara KOVID-19 aşısı ile ilgili uyarı yolladı

NBA, ligdeki 30 takıma da KOVID-19 aşısını erkenden temin etme ve uygulama konusunda uyarı notu yolladı.



Yollanan nota göre NBA, ekiplerin yeni dağıtılan koronavirüs aşılarını, halk sağlığı kılavuzlarından önce ekip çapında takip etmelerinin ve uygulamalarının yasak olduğu uyarısında bulundu.



FDA ile koronavirüs için yeni Pfizer ve Moderna aşılarının "güvenli ve etkili" olduğu konusunda hemfikir olduğunu bildiren NBA, takımlara, ligin oyuncularını ve personellerini "geçerli halk sağlığı yönergeleri tarafından belirlenen zamanlama ve önceliklendirme ile tutarlı bir şekilde" aşılamaya çalışacağını bildirdi.



NBA, ekip doktorları, sağlık personeli, yaşlı personel veya koronavirüs kaptıktan sonra komplikasyon riski daha yüksek olan koşullara sahip kişiler için, istisnalara izin vereceğini belirtti.



NBA ayrıca, halkı aşıların güvenliği konusunda eğitmek için önümüzdeki haftalarda ve aylarda Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği ile birlikte çalışmayı planladığını da notuna ekledi.



