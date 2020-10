NBA, takımlara antrenman tesislerini açma izni verdi

The Athletic'den Shams Charania'ya göre NBA, 30 takıma, 10 oyuncuya kadar grup antrenmanları, idmanlar ve çalışmalar için antrenman tesislerini açabileceklerini bildirdi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, NBA oyuncularının her gün koronavirüs için test edilmeleri ve takım tesislerinde sezon dışı antrenmanlarına katılmalarına izin verilmesi için, her seferinde negatif test sonucu almaları gerektiğini söyledi.



Orlando'daki NBA'in sezon devamına katılmayan sekiz takım, önceki ay grup etkinlikleri için iki haftalık bir zaman aralığına sahipti.



2020-21 sezonu Aralık veya Ocak'ta başlayacakken, takımlar yakında antrenman kamplarına rapor verecek, bu nedenle lig, takımlara bundan daha önce biraz antrenman yapma şansı vermek istiyor.



Bir antrenman tesisine giren herhangi birinin, binaya girmeden önce ateşini ölçtürmesi ve sahada olmadığı zamanlarda maske takması gerektiği için, ligin koronavirüs protokollerinin aynı kalıp kalmayacağı henüz belli değil.