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NBA, Spalding oyun topundan, Wilson'a geçiyor!

NBA'in, 2020-21 sezonundan itibaren Spalding'den Wilson'a geçeceği açıklandı.

Haber; Sporx.com
37 yıl içinde ilk kez, NBA'in yeni bir resmi oyun topu olacak.

Yahoo Sports'dan Chris Haynes'e göre, lig, 2020-21 sezonundan itibaren Spalding'den Wilson'a geçecek.

Büyük bir spor malzemeleri üreticisi olan Wilson, yıllardır lise ve kolej seviyelerinde kullanılan basketbol topları üretiyordu. Yeni top, G League, WNBA ve diğer bağlı NBA liglerinde kullanılacak.

Yeni top, aynı ürünlerden ve aynı spesifikasyonlardan oluşacak ve oyuncular birliği (NBPA), süreç boyunca öneriler sunmak için bir danışma kurulu oluşturacak.

NBA, daha önce 1983'ten önce şirketle ortaklık kurmuştu. İki marka, NBA'in Spalding'e geçmesine kadar, 37 yıl boyunca bir aradaydı.


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