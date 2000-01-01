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NBA, Silver'a tam yetki verdi ve herkesin güveni tam!

NBA genelindeki takım sahiplerinin ve oyuncuların, başkan Adam Silver'a, bir salgın ortasında sezona devam etme, yönetme ve oyuna devam etme kararını vermesi için tam yetki verdiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA genelindeki takım sahiplerinin ve oyuncuların, başkan Adam Silver'a, bir salgın ortasında sezona devam etme, yönetme ve oyuna devam etme kararını vermesi için tam yetki verdiği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, herhangi bir "gücü ele geçirmeye çalışma, kutuplaşma ve başkanın kararına genel bir eleştiri" olmayacak.

Silver, koronavirüs sıkıntılarıyla ilgili ABD hükümetinden haftalar önce takım sahipleri uyardığı ve hazırladığı için, ekstra güvenilirlik kazanmıştı.

Bir takım sahibinin, yönetim kurulunda Silver'a bu haftaki görüşmelerinde "Kamusal algıyı belirleme gücünüzü hafife almayın" dediği açıklandı.

Takım sahipleri ayrıca Silver'ın, ligin koronavirüs nedeniyle katlandığı finansal zorlanmada oyunculara ulaşmak için en iyi haberci olduğuna inanıyor.

Silver'ın NBPA başkanıyla olan iletişimi ve güveni yıllardır güçlü bir konumda.


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