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NBA sezonunda çalışacak Disney World personeli için dört sıkı kural!

Orlando'daki NBA sezonunun devamında çalışacak Disney personeli için belirlenen dört sıkı kural ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando'daki NBA sezonunun devamında çalışacak Disney personeli için belirlenen dört sıkı kural ortaya çıktı.

NBA ve oyuncuları 2019-20 sezonunu sürdürmek için karşılaştıkları sorunlarla boğuşurken, Walt Disney World çalışanları da devam eden KOVID-19 pandemisi sırasında sağlık ve güvenliği korumak için sıkı bir rehberliğe sahipler.

The Athletic'den Shams Charania'ya göre, NBA'in devam edecek sezonunda Disney World'ün Orlando bölgesinde çalışacak Disney personeli, sezonun yeniden başladığı zaman dört ana kurala uymak zorunda kalacak:

"NBA'in geri dönüşünün gerçekleşeceği bölgede çalışan Disney personeli için protokoller:

- Her zaman yüz maskesi / eldiven giyilecek.
- Sıkı fiziksel mesafe uygulanacak, NBA katılımcılarının asla 2 metre yakınında olunmayacak.
- Ateş / belirti kontrolleri yapılacak.
- Temizlik personeli asla NBA katılımcılarıyla aynı anda odada olmayacak.

NBA şu anda, sezonu nasıl devam ettireceği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.


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