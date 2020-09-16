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NBA, sezonun çaylak beşlerini açıkladı!

NBA, 2019-20 sezonu için çaylak beşlerini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, 2019-20 sezonu için çaylak beşlerini duyurdu.

Yılın Çaylağı ödülünün sahibi Ja Morant 100 birinci takım oyu ile tüm oyunculara liderlik ederken, draft edilmeden lige gelen Miami Heat guardı Kendrick Nunn 98 oyla ile hemen arkasında yer aldı. Brandon Clarke ayrıca bir diğer Grizzly olarak, Morant'le kadrodaki ikinci çaylak olarak yer aldı.

New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson ve Golden State Warriors'ın ikinci turdan draft ettiği Eric Paschall, birinci takımın frontcourt'unda yer aldılar. Paschall, ilk takıma girebilmek için genel oylamada Heat guardı Tyler Herro'dan bir puan daha (116) aldı.

İlk takım:

Ja Morant
Kendrick Nunn
Eric Paschall
Brandon Clarke
Zion Williamson

Herro, draft edilmeden lige giren bir diğer oyuncu olan Toronto Raptors oyuncusu Terence Davis ve Chicago Bulls guardı Coby White, ikinci takımın backcourt'unu oluşturdular. Washington Wizards'dan Rui Hachimura ve Charlotte Hornets'ten PJ Washington da, ikinci takımda yer alan forvetler oldular.

İkinci takım:

Coby White
Tyler Herro
Terence Davis
PJ Washington
Rui Hachimura


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